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أخبار محلية > نزع الولاية من أب يعنف بناته الخمسة ومنحها لجدتهن.. و”الاستئناف” تؤيد الحكم
16/07/2018   11:33 ص

نزع الولاية من أب يعنف بناته الخمسة ومنحها لجدتهن.. و”الاستئناف” تؤيد الحكم

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ذكرت مصادر أن محكمة الاستئناف أيدت حكماً يقضي بنزع الولاية من أب مارس التعنيف على بناته الخمسة، ومنح الولاية لجدتهن من أمهن.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “عكاظ”، أن الجدة رفعت الدعوى ضد الأب في محكمة الأحوال الشخصية بجدة، طالبت فيها بتمكينها من الولاية على الفتيات، ووضع حد لتعنيف الأب.

وأشارت إلى أن الجدة قدمت أدلة قوية، بينها تقرير من المستشفى يثبت تعرض الفتيات للعنف الجسدي والنفسي، فأوكل القاضي لها ولايتهن حماية للفتيات، لحين الانتهاء من الإجراءات القضائية.

وبيّنت المصادر أن الأب لم يحضر جلسات المحاكمة، فخاطبت المحكمة الشرطة لإيقاف خدماته، وإلزامه بتمكين المدعية من ولاية البنات.

نزع الولاية من أب يعنف بناته الخمسة ومنحها لجدتهن.. و”الاستئناف” تؤيد الحكم

أخبار محلية
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