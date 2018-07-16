توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الإثنين، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي جازان ونجران والأجزاء الشرقية لمناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير والأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض. وفق “أخبار 24”.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة، أن السماء ستكون غائمة جزئياً على أجزاء من وسط وجنوب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين يبقي الطقس حارا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.