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أخبار محلية > بالفيديو.. لشاب يوقف مقيماً ويرفع السلاح عليه.. وصراخ هستيري للأخير‎
16/07/2018   11:26 ص

بالفيديو.. لشاب يوقف مقيماً ويرفع السلاح عليه.. وصراخ هستيري للأخير‎

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وثَّق مواطن بكاميرا هاتفه الجوال قيام أحد الأشخاص بإجبار مقيم على التوقف بسيارته في طريق عام، وإشهار السلاح عليه، فيما تواترت أنباء عن إلقاء شرطة حفر الباطن القبض على الشاب المعتدي.

ويظهر المقطع الشاب حاملاً سلاحه الرشاش ويلاحق الوافد ويتجه نحو سيارته المتوقفة بجانب الطريق، فيما يواصل الوافد الصراخ، ويلوذ بالفرار من الموقع.

وذكرت مصادر أن الشاب أطلق النار في الهواء لإرهاب الوافد، مبينةً أن شرطة محافظة حفر الباطن تمكنت من إلقاء القبض على الشاب وتوقيفه تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. لشاب يوقف مقيماً ويرفع السلاح عليه.. وصراخ هستيري للأخير‎

أخبار محلية
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