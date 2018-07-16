“الخطوط السعودية” توضح القوانين الجديدة لحمل المساحيق على الرحلات المتجهة لأمريكا

أصدرت الخطوط الجوية السعودية توضيحاً للقوانين الجديدة لحمل المساحيق على متن الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، داعيةً المسافرين إلى الالتزام بها.
وأوضحت الشركة أن كمية المساحيق المسموح بحملها داخل مقصورة الركاب تبلغ نحو 350 مل، ويمكن حمل أكثر من 350 مل للمساحيق العلاجية بوصفة طبية ومساحيق حليب الأطفال والرفات البشرية.
وشددت على ضرورة أن تكون حاويات المساحيق المبيعة في السوق الحرة مغلقة بإحكام كامل وداخل حقيبة مغلقة.
وأشارت إلى إمكانية نقل المساحيق التي تبلغ كميتها أو تزيد على 350 مل داخل الأمتعة التي يتم تسليمها للشحن.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أصدرت تنبيهاً بهذا الخصوص قبل نحو ثلاثة أسابيع، موضحةً أن المساحيق (البودرة) تتضمن موادّ مثل: مستحضرات التجميل، حليب الأطفال، وبودرة البروتين وغيرها.
وفق “أخبار 24”.