“النيابة العامة”: أكثر من 13 ألف قضية وردت إلينا في شوال.. والرياض في المرتبة الأولى

كشفت النيابة العامة، اليوم الأحد، أن إجمالي القضايا الواردة لفروع دوائرها في المملكة خلال شھر شوال الماضي، بلغ 13353 قضية، وتصدرت منطقة الرياض الترتيب بين جميع المناطق بنسبة قدرت بـ 33.2% منها.
وأوضحت أن عدد القضایا المنجزة بلغ 11600 قضیة، وعدد القضایا المحالة للمحاكم برفع الدعوى العامة 6964 قضیة، مشيرة إلى أن عدد الأعضاء في فروع ودوائر النيابة العامة بلغ 2070 عضوا. وفق “أخبار 24”.
وأضافت النيابة العامة أن منطقة الریاض تصدرت عدد القضایا بنسبة بنسبة 33.2% ، تليها مكة المكرمة بنسبة 23.3%، فيما حلّت المنطقة الشرقية ثالثا بنسبة 8.3% ، فجازان 6.6 %، والقصيم 4.8% ، والمدينة المنورة 4.7 % ، وتبوك 3.1%.