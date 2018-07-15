كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، عن 8 شروط لاسترداد السياح من خارج الدولة غير المقيمين فيها ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام رد الضريبة.
وأوضحت الهيئة أن آليات تنفيذ القرار تتطلب أن يكون السائح داخل الدولة عند شراء السلع من المورد، وأن يكون قصد السائح مغادرة الدولة خلال 90 يوماً من تاريخ التوريد مصطحباً معه السلع التي قام بشرائها، وأن يتم تصدير السلع ذات العلاقة من قبل السائح إلى خارج الدولة خلال 3 أشهر من تاريخ التوريد.
ووفقاً للقرار يُشترط لرد الضريبة للسياح أن يتم شراء السلع من تاجر تجزئة قام بالمشاركة في النظام، وأن تتم عملية الشراء، وأن يتم تصدير السلع وفق المتطلبات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وألا تكون تلك السلع مستثناة من الاسترداد.
وأشارت الهيئة إلى أن لكل تاجر تجزئة يستوفي متطلبات المشاركة التي تحددها الهيئة خيار المشاركة في النظام، وإذا أبدى السائح رغبته لتاجر التجزئة المشارك في النظام في القيام بالشراء مع استرداد الضريبة، فعلى التاجر تقديم المستندات اللازمة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، إن مشغل نظام رد الضريبة للسياح الذي سيتم التعاقد معه سيقوم بإبرام اتفاقيات مع تجار التجزئة لتجهيزهم بالتقنيات الخاصة بنظام الرد والربط بأنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب والمطارات والمنافذ البرية والبحرية، وتوفير أماكن يقوم السياح بتقديم طلبات استرداد الضريبة من خلالها.