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أخبار محلية > “العمل”: إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة في حسابات المستفيدين لشهر ذي القعدة
15/07/2018   10:32 م

“العمل”: إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة في حسابات المستفيدين لشهر ذي القعدة

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أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الأحد، 1.9 مليار ريال مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ذي القعدة في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وشملت المبالغ المودعة المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء بعد دمجهما في حساب واحد، متضمنا بدل غلاء المعيشة، إنفاذا للأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يُصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وذكر وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، أن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغ 1.9 مليار ريال ريال، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.3 مليار ريال، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 184.2 مليون ريال، بينما تم صرف 97.180.500 ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 317.189.500 ريال بدل غلاء معيشة، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم.

“العمل”: إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة في حسابات المستفيدين لشهر ذي القعدة

أخبار محلية
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