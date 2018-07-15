بالفيديو.. بعد تدريب الفيصلي والهلال زلاتكو يوجه رسالة بالعربية قبل النهائي

وجّه زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا رسالة باللغة العربية إلى عشاقه من جماهير الهلال والفيصلي في المملكة العربية السعودية ونادي العين في الإمارات قبيل انطلاق نهائي كأس العالم بروسيا.
ونشر الإعلامي مصطفى الأغا مقطعا مصورا للمدرب داليتش الذي قاد في السابق أندية الهلال والفيصلي في السعودية والعين الإماراتي قال فيه: “السلام عليكم يا شباب.. إن شاء الله بكرة الكأس”، في إشارة منه إلى أنه يتمنى تتويجه مع منتخب كرواتيا أمام فرنسا لأول مرة في تاريخ المدرب والمنتخب.
ويتواجد منتخب كرواتيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه في نهائي كأس العالم تحت قيادة زلاتكو داليتش، ليواجه منتخب فرنسا الفائز بالكأس عام 1998م تحت قيادة ديديه ديشامب، لتحديد بطل كأس العالم 2018 بروسيا.
#زلاتكو مدرب #كرواتيا الحالي والفيصلي والهلال السعوديين والعين الاماراتي سابقا وكلمة بالعربيpic.twitter.com/Z4dGLurW58
— Mustafa agha مصطفى الآغا (@mustafa_agha) ١٥ يوليو ٢٠١٨