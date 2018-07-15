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أخبار محلية > العثور على مفقود الخرج متوفى عقب اختفائه منذ الخميس الماضي
15/07/2018   10:27 م

العثور على مفقود الخرج متوفى عقب اختفائه منذ الخميس الماضي

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عثرت الجهات الأمنية بمساعدة فريقي بحث، صباح اليوم (الأحد)، على المواطن ‎‎سالم الخضران،‏ مفقود الخرج، متوفى في منطقة صحراوية، جنوب الخرج.

كانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغاً بفقدان المواطن، وهو في العقد السادس، وكان يستقل مركبة من نوع جيب “جكسار”، منذ يوم الخميس الماضي، وكثَّفت جهودها بالتعاون مع فريقي “عون” و”إنجاد” للعثور عليه.

وأسفرت جهود البحث عن العثور على المواطن المفقود صباح اليوم، وهو متوفى، بعد أن رُصدت آخر إحداثيات له بهجرة العقيمي، في منطقة صحراوية على بعد نحو 15 كلم من آخر موقع له.

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وفق “أخبار 24”.

العثور على مفقود الخرج متوفى عقب اختفائه منذ الخميس الماضي

أخبار محلية
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