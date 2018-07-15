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أخبار محلية > مصادر تكشف عن دوافع جديدة لفتاة حفلة “ماجد المهندس” العشرينية بسوق عكاظ
15/07/2018   10:21 م

مصادر تكشف عن دوافع جديدة لفتاة حفلة “ماجد المهندس” العشرينية بسوق عكاظ

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كشفت مصادر عن دوافع الفتاة وإقدامها على صعود المسرح الذي كان يغني فيه الفنان ماجد المهندس في حفلته بسوق عكاظ.

وأوضحت، وفقا لـ”عكاظ”، أن ما قامت به الفتاة العشرينية نتيجة تحدٍّ طائش مع زميلات لها أثناء حضور الحفل، إلا أن التصرف نفسه ظهر على أنه تحرش.

وأضافت أن الأمر لا يتعدى أن يكون هوس الإعجاب من جانب الفتيات، ومن ثم التصرف بشكل طائش غير محسوب.

يشار إلى أن شرطة مكة المكرمة كانت قد أعلنت القبض على الفتاة، وصرّح المتحدث الإعلامي للشرطة بأنه تم إيقافها في مؤسسة رعاية الفتيات بمكة المكرمة، فيما تواجه عقوبات بالسجن عامين والغرامة المالية بحد أقصى 100 ألف ريال، هي العقوبة للمتحرش بحسب قانونيين.

مصادر تكشف عن دوافع جديدة لفتاة حفلة “ماجد المهندس” العشرينية بسوق عكاظ

أخبار محلية
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