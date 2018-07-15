شاهد.. فرنسا تحقق كأس العالم للمرة الثانية بعد فوزها على كرواتيا برباعية

تُوِّج المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم بطلا لكأس العالم المقامة بروسيا 2018، إثر فوزه على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد على ملعب “لوجنيكى” بالعاصمة الروسية “موسكو”.
وجاء الشوط الأول سريعا للمنتخبين، حيث بادرت فرنسا بإحراز الهدف الأول في د.18 عن طريق مهاجم كرواتيا ماندزوكيتش بالخطأ في مرماه، قبل أن يتعادل إيفان بيريستيتش في د.28، وتعاود فرنسا التقدم من جديد من ضربة جزاء لجريزمان.
وفي الشوط الثاني، أمطر الفرنسيون مرمى كرواتيا بهدفين متتاليين في د. 59 ود.65 عن طريق بوجبا ومبابي، قبل أن يقلص ماندزوكيتش النتيجة بهدف ثانٍ في د. 69 للكروات إثر خطأ فادح من الحارس الفرنسي هيوجو لوريس.
وبهذه النتيجة تتوَّج فرنسا بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد تتويج عام 1998، في بطولة شهدت العديد من المفاجأت وخروج منتخبات كبيرة مبكرا.
وفق “أخبار 24”.