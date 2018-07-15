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عام > ضمن صيف الأرجوان بالدلم .. برامج مهارية وتطويرية للفتيات
15/07/2018   10:14 م

ضمن صيف الأرجوان بالدلم .. برامج مهارية وتطويرية للفتيات

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الخرج اليوم ـ عزيزة القعيضب

يقدم مركز الأرجوان للفتيات بالدلم التابع للجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالدلم ضمن برامج صيف الأرجوان برنامج مرافئ حيث يشتمل على 16 برنامج يهدف لإكساب المهارات وتطوير القدرات وعلى مدى 25 يوماً اعتباراً من 2-1439/11/27 تشمل جماليات ، الفن ، التقنية ، والطبخ تقدمها نخبة من المتخصصات خلال الفترة المسائية وقد دعا المركز الراغبات في الإلتحاق التسجيل على الرابط
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgjaAHfr1mBpQmBjrrfzsJDwaWh-2VW3G_RRgCpId8Vj6LBQ/viewform

كما ينظم المركز ملتقى زهرات الأرجوان يبدأ في الشهر نفسه من 24/5 تشمل برامج ترفيهية ، تعليمية ، وأخرى تدريبية لطالبات المرحلة الإبتدائية برسوم رمزية مقابل ما يقدم في البرنامجين من مناشط هادفة برعاية الجميح الخيرية .‏

 

ضمن صيف الأرجوان بالدلم .. برامج مهارية وتطويرية للفتيات

عام
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