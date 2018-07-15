تعرف على زعماء العالم الذي سيحضرون المباراة النهائية لمونديال روسيا

تختتم اليوم الأحد فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 بروسيا، حيث يلتقي منتخبا فرنسا وكرواتيا في المباراة النهائية التي يستضيفها ملعب لوجنيكي بموسكو، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جانب لفيف من قادة دول العالم والمشاهير.
وأعلن المكتب الصحفي للكرملين حضور 14 زعيم دولة للمباراة النهائية بجانب الرئيس بوتين، الذي من المقرر أن يسلم البطولة إلى الدولة المنظمة لمونديال 2022.
وأشار بيان الكرملين، إلى أنه سيحضر النهائي، كلٌّ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة وزراء كرواتيا كوليندا غرابار-كيتاروفيتش، وهما قادة الدولتين طرفَيْ المباراة النهائية. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن المباراة ستشهد أيضًا حضور رؤساء جمهوريات أبخازيا، وأرمينيا، وبيلاروسيا، والغابون، ومولدوفا وفلسطين وسان تومي وبرينسيبي والسودان وأوسيتيا الجنوبية والمجر ورئيس وزراء المجر، وأمير قطر، ورئيس وزراء قيرغيزستان.
وبين الضيوف غير السياسيين، نجم فرقة رولينغ ستونز ميك جاغر والجامايكي يوسين بولت حامل لقب سباق مئة متر في بطولة العالم لألعاب القوى.