شاهد.. قائد منتخب كرواتيا “مودريتش” يرعى الأغنام في طفولته

أظهر مقطع فيديو تم تصويره في عام 1990، قائد منتخب كرواتيا ولاعب ريال مدريد “لوكا مودريتش” وهو يرعى الأغنام مع والده عندما كان طفلاً في الخامسة من العمر.
وبدا في الفيديو الذي صوره شخص يدعى “بافل بالينوفيتش” عن الذئاب في جبل “فيليبيت” مودريتش وهو يحمل عصا صغيرة ويهش بها الأغنام في منطقة جبلية تتواجد فيها الذئاب.
وذلك الطفل الذي تابعته الكاميرا للحظات قبل 28 عاماً، باتت الآن تلاحقه لساعات طويلة داخل وخارج الملاعب الخضراء.
وقال مصور الفيلم إنه خلال التصوير تعرف على أحد الأشخاص وابنه عندما كانا يجمعان قطيعاً من الماعز، وأنه قام بتصويرهم، مبيناً أنه بعد فترة قليلة دمرت الحرب منزلهم وتغير كل شيء ولم يعد يراهم، وعلم لاحقاً أنهم غادروا المنطقة.
وأضاف أنه لم يكن يعلم شيئا عن أحوال تلك العائلة وعن ذلك الطفل -الذي تم قتله جده أمام منزله- حيث اضطروا للجوء إلى مدينة أخرى، مبيناً أنه قبل سنوات قليلة أن ذلك الطفل الصغير هو “لوكا مودريتش”.
وولد “مودريتش” عام 1985 في مدينة زادار “يوغوسلافيا” سابقاً في عائلة متواضعة تحترف مهنة الرعي في جبل “فيليبيت”.
وقاد مودريتش منتخب بلاده في مونديال روسيا، ففي الدور الأول حقق الفريق العلامة الكاملة وفاز على نيجيريا والأرجنتين وآيسلندا، واستمر في التألق إلى أن وصل الدور نصف النهائي واستطاع تجاوزه بالتغلب على انجلترا، ليصل إلى النهائي حيث سيلعب مساء اليوم الأحد في مواجهة المنتخب الفرنسي.