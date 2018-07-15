ماهو مصير الـ12 استاداً التي استضافت مباريات مونديال “روسيا 2018″؟

استضاف 12 استاداً في روسيا منافسات “كأس العالم 2018″، والذي سيختتم اليوم بلقاء المنتخبين الفرنسي والكرواتي في المباراة النهائية.
وكان قد تم تشييد عدد من هذه الاستادات خصيصاً لاستضافة مباريات “المونديال”، وبما أن 6 فقط من هذه الاستادات ستحتضن مباريات الدوري الروسي الممتاز، فإن البقية سيتغير مصيرها:
استاد لوجنيكي: ويقع في العاصمة موسكو هو الاستاد الأكثر أهمية والأكبر سعة إذ يستوعب 78 ألف متفرج، ويعد الملعب الرئيسي للمنتخب الروسي، غير أنه سيستخدم أيضاً في إقامة الحفلات والفعاليات الأخرى.
استاد سبارتاك: يقع في شمال العاصمة، ويسع لـ45 ألف متفرج، ويتوقع أن يمتلئ بالمشجعين بشكل متكرر، إذ إنه الملعب الرئيسي لنادي “سبارتاك موسكو” الأكثر تتويجًا بالدوري الروسي وصاحب الجماهيرية الكبيرة.
استاد كازان: وهو الملعب الرئيسي لفريق “روبين كازان” المنافس في الدوري الروسي الممتاز، ويضم 45 ألف مقعد، وقد صُمم كمسرح متعدد الوظائف؛ وسبق أن استضاف عديدا من المناشط من بينها بطولة العالم للسباحة في عام 2015.
استاد “فيشت” الأولمبي: يقع في منتجع سوتشي جنوب غرب البلاد، وتم تشييده لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الماضية (سوتشي 2014)، وسيصبح الملعب الجديد لنادي “إف كيه سوتشي” المنافس في دوري الدرجة الثانية.
استاد سان بطرسبرج: استضاف المباراتين الافتتاحية والنهائية لبطولة كأس القارات 2017، وهو استاد فريق “زينيت سان بطرسبرج”، وسيبقى على حاله.
استاد يكاترينبورج آرينا: وهو يمثل معقلاً لفريق “أورال يكاترينبورج”، إذ يدخله نحو 10 آلاف مشجع في كل مباراة للفريق.
استاد كاليننجراد: تم تشييده خصيصاً لاستضافة مباريات كأس العالم، ويخطط مجلس المدينة لإنشاء مدارس رياضية ومكاتب للمنظمات الرياضية حول الملعب.
استاد نيجني نوفجرود: شُيد هذا الاستاد من أجل كأس العالم، وتعتزم السلطات تسليمه لمستثمر أجنبي لتحقيق عوائد من العملة الصعبة.
استاد روستوف آرينا: شيد من أجل المونديال، وهو يسع لـ45 ألف مشجع، وسيصبح معقلاً لفريق “روستوف”، لكن الفريق الروسي قد يجد صعوبة في ملء مقاعد هذا الاستاد.
استاد سمارا آرينا: يقع في مدينة سمارا بوسط روسيا، وشُيد من أجل كأس العالم، وتبلغ سعته 45 ألف مقعد، وسيكون معقلاً لفريق “كريليا سوفيتوف”.
استاد سارانسك موردوفيا آرينا: شُيد من أجل كأس العالم، ويضم 45 ألف مقعد، ومن المقرر أن يصبح معقلاً لفريق “موردوفيا سارانسك” الصاعد للدوري الممتاز، بعد أن يتم تقليص سعته إلى 25 ألف مقعد.
استاد فولجوجراد: تبلغ سعته 45 ألف مقعد، ومن المقرر أن يصبح معقلاً لفريق “روتور” بمدينة “فولجوجراد” الواقعة في الجنوب الغربي بروسيا.