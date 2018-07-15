تفاصيل جديدة حول رجل الأعمال المقبوض عليه بجدة.. سيرحل للمحاكمة بالرياض في قضايا بـ12 مليوناً

قالت مصادر إن رجل الأعمال الذي تم القبض عليه الأربعاء الماضي بجدة على خلفية قضايا مرفوعة عليه، سيتم ترحيله إلى الرياض لمحاكمته أمام محكمة التنفيذ في 3 قضايا مطالبات مالية بنحو 12 مليون ريال.
وكشفت المصادر تفاصيل جديدة حول رجل الأعمال الذي يشغل عدة مناصب إدارية بعدد من الشركات، مبينة أنه مطلوب في الرياض لعدم سداده “سند لأمر” بمليوني ريال لإحدى الشركات المساهمة، إلى جانب مطالبتين حقوقيتين كل واحدة بمبلغ 5 ملايين ريال.
وأبانت المصادر مطلعة طبقاً لصحيفة “عكاظ” أن محكمة أخرى أصدرت حكماً ضد رجل الأعمال قبل 7 أشهر، إلا أنه ظل يماطل ويتهرب من التنفيذ.
وأضافت المصادر أن المتهم يتولى كذلك منصب مدير تنفيذي بشركة بالرياض مملوكة لابنه، مشيرة إلى أن هيئة السوق المالية تحقق حالياً في شبهة تداول بالبيع بناء على معلومات داخلية بحكم علاقة رجل الأعمال بشركة ابنه.
وكانت مصادر قد ذكرت أن رجل الأعمال صدر بحقه 12 أمراً قضائياً ما بين استدعاء وقبض، غير أنه ظل يماطل ويتهرب من تنفيذ أحكام صادرة بحقه منها أحكام مالية تزيد مبالغها على 20 مليون ريال.