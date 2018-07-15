يستفيد من طاقة الأجهزة المنزلية المهدرة.. مواطن يخترع شاحن جوال يعمل بدون كهرباء

تمكن مواطن سعودي من اختراع شاحن جوال يعمل من دون كهرباء، وحصل على براءة اختراع من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
ونشرت الصفحة الرسمية لمكتب البراءات السعودي، شهادة حصول المخترع وليد الحمد على براءة اختراع لشاحن ذاتي الطاقة، وذلك عن طريق تحويل الحث الكهرومغناطيسي المحمول على موجات الراديو المنتشرة في الهواء إلى طاقة كهربائية.
وأوضح الحمد أن احتياجه ذات مرة لشاحن جواله في توقيت مهم قد ألهمته فكرة البحث عن طريقة لشحن الهاتف الجوال من دون توفر مصدر للكهرباء.
وأشار إلى أنه لاحظ وجود طاقة مهدرة تصدرها الأجهزة الإلكترونية ومن ضمنها الهاتف الجوال نفسه، تسمى الطاقة الكهرومغناطيسية أو الحث الكهرومغناطيسي، ففكر في الاستفادة منها، وبعد سنوات من العمل نجح في الحصول على طاقة كهربائية لشحن الجوال مصدرها الحث الكهرومغناطيسي المنتشر في الجو الذي تصدره أغلب الأجهزة في المنازل.
وأشار إلى أنه بعد تمكنه من محاكاة النموذج الأولي حصل على شهادة براءة الاختراع من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، معربا عن ثقته بوقوف الجهات المعنية خلفه لتطوير اختراعه ليتجاوز مسألة شحن الجوال إلى طاقة تؤثر في حياة الناس بشكل عام.