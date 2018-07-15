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أخبار محلية > خادم الحرمين يوافق على تطبيق البرنامج الإلكتروني للإجازات المرضية
15/07/2018   4:30 م

خادم الحرمين يوافق على تطبيق البرنامج الإلكتروني للإجازات المرضية

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وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تطبيق البرنامج الإلكتروني للإجازات المرضية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لاعتماد أي تعديلات على صلاحيات منح الإجازات المرضية.

كما وافق خادم الحرمين على توصيات الخاصة ببناء المنصة الدوائية والعمل بها من قبل لجنة توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وعلى برنامج تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الترميز الطبي (ICD-10-AM) والذي سيتم تنفيذه بالتنسيق مع صندوق الموارد البشرية “هدف”، ليصبح “الترميز الطبي” مهنة جديدة ضمن القطاع الصحي.

وشملت الموافقة البدء باستخدام السجل الأساسي الإلكتروني والذي سيؤسس لمشروع الملف الصحي الإلكتروني الموحد، والبدء بإجراء تحليل لنتائج دراسة استجابة النظام الصحي لأفراد المجتمع على حسب الجنسية، بالإضافة للبدء بإعداد دراسة الحسابات الصحية الوطنية لعام 2017م للقطاعات الصحية.

خادم الحرمين الشريفين

خادم الحرمين الشريفين

خادم الحرمين الشريفين

خادم الحرمين الشريفين

وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين يوافق على تطبيق البرنامج الإلكتروني للإجازات المرضية

أخبار محلية
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