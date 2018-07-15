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أخبار محلية > تبرئة الفنان اللبناني فضل شاكر من تشكيل عصابات مسلحة والقيام بأعمال إرهابية
15/07/2018   4:22 م

تبرئة الفنان اللبناني فضل شاكر من تشكيل عصابات مسلحة والقيام بأعمال إرهابية

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أصدر القضاء اللبناني قرارًا منع بموجبه محاكمة الفنان فضل شمندر المعروف بـ”فضل شاكر” لعدم كفاية الأدلة بشأن التهم الموجهة إليه والتي من بينها تشكيل عصابة مسلحة، والقيام بأعمال إرهابية، وسلب أموال.

بيد أن المحكمة قررت محاكمة الفنان فضل شاكر وشقيقه فادي، بجنحة القدح والذم والتهديد وإحالتهما إلى القاضي المنفرد الجزائي في صيدا.

ونشر محمد بن فضل شاكر على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي صورًا لقرار المحكمة، وعلق عليها بالقول: “براءة والدي فضل شاكر بقرار قضائي لبناني من تهمة تشكيل عصابة مسلحة، والقيام بأي أعمال إرهابية، وسلب أموال الناس”.

وكانت المحكمة قد برأت شاكر الذي اعتزل الغناء، من تهم أخرى تتعلق بالمشاركة في “أحداث عبرا”، والتورط في قتال الجيش اللبناني إلى جانب جماعة أحمد الأسير في عام 2013.

تبرئة فضل شاكر

وفق “أخبار 24”.

تبرئة الفنان اللبناني فضل شاكر من تشكيل عصابات مسلحة والقيام بأعمال إرهابية

أخبار محلية
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