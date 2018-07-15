“الإسكان” تعلن إطلاق خيار شراء وحدات سكنية جاهزة من السوق

أعلنت وزارة الإسكان ممثّلة ببرنامج “سكني” عن إطلاق خيارها السكني الجديد، وهو القرض لـ”شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق”.
وأوضحت الوزارة خلال مؤتمرها الصحفي اليوم (الأحد) بالرياض أن هذا الخيار يتيح للمستفيدين ممن هم على قوائم الانتظار بالوزارة والراغبين بالاستفادة منه بتسجيل رغباتهم عبر البوابة الإلكترونية لـ”سكني”.
وأشارت إلى أنه سيتم التعامل مع جميع الطلبات المسجّلة والتحقق من عدم استفادة أصحابها من تخصيص خيار سكني سابق، إضافة إلى تطابق الشروط التمويلية معها، تمهيداً لتحويلهم إلى البنوك والمؤسسات التمويلية للحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق. وفق “أخبار 24”.