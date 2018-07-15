“القدية للاستثمار” تعلن عن تشكيل مجلس استشاري عالمي يضم 12 خبيراً

أعلنت شركة القدية للاستثمار عن تشكيل مجلسها الاستشاري العالمي الذي يضم 12 خبيراً، فيما أوضح رئيسها التنفيذي مايكل رينينجر أن مشروع القدية يسعى لتوفير بيئة نابضة بالحياة تهدف لتحفيز وإلهام شباب المملكة، عبر مجموعة من التجارب والفرص الجديدة؛ لإثراء أنماط حياتهم وخبراتهم المهنية.
وأشار رينينجر إلى أن أعضاء المجلس الاستشاري سيؤدون دوراً حيوياً في تقديم المشورة لمجلس إدارة القدية والفريق التنفيذي، وتعريف المشغلين والمستثمرين المحتملين بالفرص التي يوفرها السوق السعودي مضطرد النمو لاسيما في مدينة الرياض.
ويضم المجلس الاستشاري أليكس كيرياكيديس الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “ماريوت” العالمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأليستير جوسلينج المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إكستريم إنترناشيونال، وهو أحد الخبراء في مجال تطوير رياضة المغامرات، وبيل ريس الرئيس التنفيذي للمنظمة الدولية للشباب.