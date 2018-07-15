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أخبار محلية > استشهاد رجلي أمن بنجران وإصابة 3 آخرين بعد قيام زميلهم بإطلاق النار عليهم
15/07/2018   4:19 م

استشهاد رجلي أمن بنجران وإصابة 3 آخرين بعد قيام زميلهم بإطلاق النار عليهم

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قام مواطن يعمل في منفذ الوديعة بقطاع الجوازات بإطلاق النار على زملائه نتيجة خلافات بينهم ما أدى لاستشهاد رجلي أمن وإصابة 3 آخرين بنجران.

وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي؛ أنه في الساعة الثامنة من مساء أمس السبت، تلقى مخفر شرطة الوديعة بمحافظة شرورة بلاغاً عن إطلاق نار داخل المنفذ، وعلى الفور تمّت مباشرة البلاغ وتبيّن أن إطلاق النار من قِبل مواطن سعودي يعمل لدى أحد القطاعات العسكرية المشتركة في المنفذ (الجوازات)، ويبلغ من العمر ٣٤ عاماً مستخدماً سلاحه الرسمي، تجاه اثنين من زملائه بالمنفذ بسبب خلافٍ يخص غيابه عن العمل، كما اتضح من التحقيقات الأولية؛ نتج عن إطلاق النار وفاة أحدهما على الفور وإصابة آخر نُقل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالته مستقرة.

وأضاف أنه وبعد إطلاق النار لاذ الجاني بالفِرار من الموقع وعند استيقافه من قِبل دوريات أمن الطرق على بُعد ٨٠ كيلو متراً من محافظة شرورة بادر بإطلاق النار تجاههم؛ ما تسبب في استشهاد أحدهم وإصابة اثنين آخرين، ولخطورة الموقف تمّ التعامل معه وإطلاق النار عليه؛ ما نتج عنه مقتله فوراً.

استشهاد رجلي أمن بنجران وإصابة 3 آخرين بعد قيام زميلهم بإطلاق النار عليهم

أخبار محلية
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