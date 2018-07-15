المغربي “إمرابط” يقترب من “النصر” مقابل 14.5 مليون دولار

كشفت صحيفة “le360” المغربية، الناطقة باللغة الفرنسية عن تفاصيل انتقال اللاعب المغربي نور الدين إمرابط لصالح نادي النصر، حيث قالت إن الاتفاق تم بالفعل وإن اللاعب سيكون محترف الفريق السعودي الجديد.
وقالت الصحيفة في خبر حصري لها إن إدارة النصر اتفقت مع نظيرتها في واتفورد الإنجليزي على حصولها على مبلغ 4.5 مليون دولار على أن يحصل اللاعب على 10 ملايين دولار في عقد مدته ثلاث سنوات.
يُذكر أن المغربي نور الدين إمرابط قد شارك في الموسم الماضي مع فريق ليغانيس الإسباني، معارًا من نادي واتفورد الإنجليزي علمًا بأنه سيكون المغربي الثاني في الفريق مع ابن جلدته محمد فوزير .
وشارك نور الدين إمرابط مع المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم حيث ينتهي عقد اللاعب مع واتفورد الإنجليزي نهاية الموسم القادم.