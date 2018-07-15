مواطنون يصورون عامل ملحمة ينقل مواشي نافقة ليلاً.. وأمانة الرياض تتفاعل

تفاعلت أمانة منطقة الرياض مع مقطع فيديو متداول، أظهر مواطنين يتهمون عاملا وافدا يعمل في ملحمة، بنقل مواشٍ نافقة في سيارته بحي الرمال ليلا، وباشرت البلاغ، فيما استلمت شرطة الثمامة العامل الوافد للتحقيق في البلاغ.
وأوضحت الأمانة أن طوارئ صحة البيئة وبمساندة من شرطة الثمامة باشرت بلاغًا من مواطن بقيام عامل بجمع مواش نافقة من موقع بحي الرمال، وألقت الشرطة القبض عليه، وتبين أنه يعمل لدى مؤسسة تعمل في توصيل طلبات اللحوم إلى الزبائن من خلال برامج التواصل الاجتماعي.
وأضافت أنه بالشخوص إلى الموقع تبيّن وجود حوش لتربية الأغنام ومسلخ غير نظامي، بالإضافة إلى عمالة لا تحمل شهادات صحية، وبناء عليه أغلقت الأمانة الموقع واستكملت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين ضرورة التأكد من سلامة اللحوم التي يطلبونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بطلب فاتورة الذبح في مسلخ نظامي للتأكد من الكشف البيطري عليها، كما نوهت بتعاون المواطن والمقيم بالإبلاغ عن أي ملاحظات، مؤكدة حرصها على مباشرة البلاغات التي ترد إليها.
وفق “أخبار 24”.