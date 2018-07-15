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أخبار محلية > بالفيديو.. الخثلان: زواج الرجل من خادمته والمرأة من سائقها غير لائق اجتماعياً
15/07/2018   10:00 ص

بالفيديو.. الخثلان: زواج الرجل من خادمته والمرأة من سائقها غير لائق اجتماعياً

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قال الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، إن زواج الرجل من خادمته أو المرأة من سائقها جائز ولا يوجد مانع على صحته، لكنه غير لائق اجتماعياً.

وأوضح الشيخ الخثلان في لقاء له على قناة “المجد”، أن مصطلح زواج المسيار معروف في دول الخليج، وغير معروف في الدول الأخرى، ولهذا سبّب نفوراً للناس منه، مؤكداً أنه زواج مكتمل الأركان والشروط وصحيح.

وأضاف أن هناك أنواعاً من الزيجات جائزة شرعاً، لكنها غير لائقة اجتماعياً؛ حيث يتفق الزوج مع زوجته على كتمان زواجهما والتنازل عن بعض حقوقها، وهذا جائز إذا حصل فيه تراضٍ بين الطرفين، لكنه ليس الزواج المثالي والمنشود.

وبيّن أن من يقول إن هذا الزواج فيه امتهان للمرأة، نقول له إن فيه امتهاناً إن كانت المرأة لا ترضى به، حيث إن هناك بعض النساء ظروفها تجعلها تقبل هذا النوع من الزواج؛ لأنه يحقق لها المصلحة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الخثلان: زواج الرجل من خادمته والمرأة من سائقها غير لائق اجتماعياً

أخبار محلية
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