بعد وفاة زوجته.. ثمانيني يتحدى الشيخوخة ويتزوج امرأة تصغره بنصف قرن

تزوج ثمانيني في إحدى القرى التابعة لمحافظة محايل عسير امرأة في مقتبل الثلاثين من عمرها، وذلك بعد وفاة زوجته الخمسينية منذ مدة، لعدم رغبته في الزواج عليها أثناء حياتها.
ويبلغ المسن من العمر 82 عاما، وكان قد فقد زوجته منذ مدة وجيزة بعد رحلة زواج لم تُكلل بإنجاب أبناء، ليختار الزواج بامرأة في مطلع الثلاثينات يمضي معها ما تبقى من حياته.
وأقيم حفل الزواج في بلدة لتين التابعة لمركز قنا في محافظة محايل عسير، حيث حضره عدد من أقارب العروسين، وتلقى فيه الثمانيني، بحسب “عكاظ”، عددا من الهدايا العينية احتفاء بزواجه.