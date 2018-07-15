الكويت تنفي صحة فيديو مزعوم لأعمال عنف بالقرب من الحدود مع العراق

نفت وزارة الداخلية الكويتية اليوم (السبت) صحة ما ذُكر عن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي لأعمال عنف قيل إنها بالقرب من الحدود العراقية – الكويتية.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي أن الفيديو يعود لأعمال عنف قرب بوابة أحد الحقول النفطية بناحية (القرنة) شمال مدينة البصرة داخل الأراضي العراقية، وليس كما يُزعم أنها عند بوابة أحد الحقول النفطية بالقرب من الحدود العراقية الكويتية، وأن هذا الكلام غير صحيح وعارٍ عن الصحة تمامًا.
ودعت الوزارة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة فيما يُنشر من أخبار تتعلق بأمن الوطن والمواطنين، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة للرد على أي تساؤل أو استفسار يتعلق بالشأن الأمني، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لملاحقة من قام بنشر هذا الفيديو المسيء للوطن.