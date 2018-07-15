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أخبار محلية > “التعليم” تنشر التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي 1439/ 1440هـ
15/07/2018   9:49 ص

“التعليم” تنشر التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي 1439/ 1440هـ

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نشرت وزارة التعليم على حسباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي 1439/ 1440هـ.

وجاءت بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول في 22/ 12 /1439هـ الموافق 2/ 9/ 2018م، وإجازة منتصف العام لجميع الطلاب يوم الثلاثاء 18/ 4/ 1440هـ الموافق 25/ 12/ 2018م، بينما تكون بدايتها للهيئة التعليمية نهاية يوم الخميس 20/ 4/ 1440هـ الموافق 27/ 12/ 2018م.

وتأتي بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني في 30/ 4/ 1440هـ الموافق 6/ 1/ 2019م، بينما تكون إجازة نهاية العام للطلاب يوم الثلاثاء 25/ 8/ 1440هـ الموافق 30/ 4/ 2019م، وبداية الدراسة للعام الدراسي 1441هـ في 2/ 1/ 1441هـ الموافق 1/ 9/ 2019م.

وزارة التعليم

وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تنشر التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي 1439/ 1440هـ

أخبار محلية
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