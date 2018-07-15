“التعليم” تنشر التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي 1439/ 1440هـ

نشرت وزارة التعليم على حسباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي 1439/ 1440هـ.
وجاءت بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول في 22/ 12 /1439هـ الموافق 2/ 9/ 2018م، وإجازة منتصف العام لجميع الطلاب يوم الثلاثاء 18/ 4/ 1440هـ الموافق 25/ 12/ 2018م، بينما تكون بدايتها للهيئة التعليمية نهاية يوم الخميس 20/ 4/ 1440هـ الموافق 27/ 12/ 2018م.
وتأتي بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني في 30/ 4/ 1440هـ الموافق 6/ 1/ 2019م، بينما تكون إجازة نهاية العام للطلاب يوم الثلاثاء 25/ 8/ 1440هـ الموافق 30/ 4/ 2019م، وبداية الدراسة للعام الدراسي 1441هـ في 2/ 1/ 1441هـ الموافق 1/ 9/ 2019م.
وفق “أخبار 24”.