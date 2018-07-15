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أخبار محلية > 118 ألف معلم ومعلمة ينتظمون اعتباراً من اليوم في 4297 برنامجاً تدريبياً صيفياً
15/07/2018   9:48 ص

118 ألف معلم ومعلمة ينتظمون اعتباراً من اليوم في 4297 برنامجاً تدريبياً صيفياً

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نظّمت وزارة التعليم ٤٢٩٧ برنامجاً تدريبياً صيفياً، يبدأ اعتباراً من اليوم (الأحد) لأكثر من 118 ألف معلم ومعلمة، متعهدة بإيجاد فرص جديدة للكثير من المعلمين الذين لم يلتحقوا بالبرامج الصيفية، خلال الفترة المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “ترحب الوزارة بأكثر من (١١٨) ألف معلمٍ ومعلمة يلتحقون اليوم بـ (٤٢٩٧) برنامجاً تدريبياً صيفياً، ويستمرون في هذه البرامج على مدى شهر”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف: “تشكر الوزارة الزملاء المعلمين والمعلمات على تفاعلهم وحرصهم على برنامج التدريب الصيفي، وتعتذر للكثير منهم، الذين لم يجدوا فرصة الآن، وتعدهم بإتاحة الفرصة لهم خلال الفترة القادمة إن شاء الله”.

118 ألف معلم ومعلمة ينتظمون اعتباراً من اليوم في 4297 برنامجاً تدريبياً صيفياً

أخبار محلية
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