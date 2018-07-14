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اخبار رياضية > مصادر .. الاتحاد بحاجة إلى 120 مليون حتى يتمكن من تسجيل محترفيه
14/07/2018   9:18 م

مصادر .. الاتحاد بحاجة إلى 120 مليون حتى يتمكن من تسجيل محترفيه

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أفاد مصدر خاص بـ “الرياضية” أن نادي الاتحاد بات بحاجة إلى 120 مليون ريال، حتى يتمكن من قيد محترفيه الجدد للموسم الرياضي المقبل.

وقال المصدر: “الديون الخارجية تبلغ 100 مليون ريال، وهي التي ستكون جزء من المكرمة التي زفها رئيس اتحاد القدم عادل عزت ومتابعة من رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، بتكفل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإنهاء كافة المتطلبات والديون الخارجية على الأندية السعودية”.

وأضاف المصدر: “فيما تبلغ قيمة الديون الداخلية للنادي قرابة 120 ريال تستلزم السداد، لتكون القيمة الإجمالية 220 مليون ريال”

يذكر أن فترة التسجيل الصيفية المتاحة لقيد المحترفين تنتهي يوم 23 أغسطس المقبل.

مصادر .. الاتحاد بحاجة إلى 120 مليون حتى يتمكن من تسجيل محترفيه

اخبار رياضية
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