أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أحد المرابطين على الحدود الجنوبية من أفراد القوات المسلحة يمسك بقذيفة قبل إطلاقها على موقع لميليشيا الحوثي، ثم يقدّمها كهدية لأحد اللاعبين.
وقال الجندي المرابط: “هذه إهداء إلى أبو يعقوب يوسف الثنيان اللاعب الفنان”، ليقوم بعد ذلك بوضعها على المدفع تمهيدًا لإطلاقها”.
بعد تداول الفيديو ردّ الثنيان على المرابط بقوله: “هلا والله علي، وصلت الهدية يعطيك العافية، الله يقويكم ويحفظكم ويرعاكم، بيّض الله وجهك دنيا وآخرة”.
ويوسف الثنيان، لاعب سابق بالمنتخب السعودي ونادي الهلال، ونجح في حصد 28 بطولة جعلته في القمة، 25 بطولة مع نادي الهلال، واحدة منها مع فريق شباب النادي، و3 بطولات مع المنتخب.
وفق “أخبار 24”.