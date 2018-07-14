فاز المنتخب البلجيكي على نظيره الإنجليزي للمرة الثانية خلال منافسات كأس العالم بروسيا، وهذه المرة بنتيجة 2- 0، وحصل على المركز الثالث للمرة الأولى في تاريخه، ونال جائزة قدرها 20 مليون يورو.
وتقدّم المنتخب البلجيكي بهدفه الأول الذي سجله توماس مونيير، مدافع نادي باريس سان جيرمان في الدقيقة 4، ثم أضاف نجم الفريق ونادي تشيلسي إدين هازارد، الهدف الثاني قبل النهاية بثماني دقائق، في مباراة أقيمت على ملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبرغ.
وتُعد مواجهة اليوم هي ثاني مواجهة تجمع بين الفريقين في هذا المونديال، حيث التقيا في دور المجموعات وفازت بلجيكا بهدف مقابل لا شيء، تصدرت بعدها المجموعة السابعة بتسع نقاط.
يًذكر أن منتخب بلجيكا يشارك في نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، وحقق المركز الرابع كأفضل إنجاز في مونديال 1986، فيما سجلت إنجلترا مشاركتها الخامسة عشرة، ويًحسب لها التتويج باللقب عام 1966.
وفق “أخبار 24”.