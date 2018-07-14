انطلقت مبادرة “طريق مكة”، التي أطلقتها المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات دخول الحجاج إلى المملكة من مطارات بلدانهم، إذ تم أمس الجمعة إنهاء إجراءات مغادرة أول رحلة حج من مطار كوالالمبور الدولي إلى المدينة المنورة.
وتطبق المديرية المبادرة هذا العام على الحجاج الماليزيين والإندونيسيين، بعدما تم تطبيقها العام الماضي على الحجاج القادمين من ماليزيا فقط، ومن المقرر أن يتم توسيع المبادرة العام القادم لتشمل دولًا أخرى.
وأوفدت المديرية إلى ماليزيا فريق عمل من ضباط وأفراد، للقيام بإنهاء الإجراءات كافة من تبصيم وتختيم في مطار كولالمبور، ولن يقوم الحجاج عند وصولهم مطار المدينة بالمرور على كاونترات الجوازات أو الجمارك.
وفق “أخبار 24”.