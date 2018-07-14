“العمل”: احتساب المواطنين العاملين بدوام جزئي بنصف عامل.. وذوي الإعاقة بـ4 عمال في “نطاقات”

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المواطن الذي يعمل لدى منشأة بنظام الدوام الجزئي يتم احتسابه في نظام “نطاقات” بنصف عامل وطني.
واشترطت الوزارة لاحتساب ذلك أن لا يقل راتب العامل وفق هذا النظام عن 1500 ريال، و أن لا يكون العامل مسجلًا لدى “التأمينات” لحساب أكثر من منشأتين بنظام دوام جزئي، أو مسجلًا لحساب منشأة أحرى بنظام دوام كامل.
وأبانت الوزارة أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يتم احتسابهم بـ4 عمال وطنيين، مشترطة عدم تجاوز العاملين من هذه الفئة نسبة %10 من مجموع العاملين في الكيان الواحد، مبينة أنه سيتم احتساب أي عامل من ذوي الإعاقة يزيد على النسبة المحددة كعامل وطني واحد. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن العمالة التي نفذ بحقها عقوبة سجن وباشرت العمل بدوام كامل يتم احتسابها بعمالة وطنية لمدة عامين من انتهاء عقوبة السجن، ومن ثم يتم احتسابها كعامل وطني واحد بعد انقضاء العامين، مبينة أنه يتم تطبيق نظام حماية الأجور لهذه الفئة.