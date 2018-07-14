الدفاع الجوي يعترض صاروخًا باليستيًّا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة

اعترضت قوات الدفاع الجوي، اليوم السبت، صاروخًا باليستيًّا أطلقته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه منطقة نجران.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة 12.52 ظهر اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من (مدينة صعدة) بإتجاه أراضي المملكة.
وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان بإتجاه مدينة (نجران) وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات. وفق “أخبار 24”.
وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة.
وكانت الميليشيات أطلقت الثلاثاء الماضي صاروخًا باليستيًّا باتجاه المناطق المدنية المأهولة بالسكان بمنطقة جازان، وأسقطته مضادات الباتريوت دون حدوث أي خسائر.