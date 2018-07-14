تقرير رقابي ينتقد أداء وزارة التعليم.. و”الشورى” يدعو لرفع معنويات المعلمين والمعلمات

أكد تقرير رقابي عدم رضا مجلس الشورى عن أداء وزارة التعليم، لافتًا إلى أن استراتيجيتها لا تنسجم مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة المتمثلة في توفير فرص التعليم للجميع وزيادة فعالية البحث العلمي.
وانتقد تقرير لجنة التعليم بالشورى تركيز الوزارة على الإجراءات على حساب الأهداف والمقاصد الكبرى، وتنفيذ البرامج دون تقويم حقيقي لمخرجاتها، وطالبت بإعادة النظر في استراتيجية الوزارة وتبني خطة موحدة ومتكاملة لتحقيق الأهداف أثناء مناقشة التقرير تحت قبة المجلس المقررة في شهر ذي الحجة المقبل.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن المحاور الخمسة التي تبنتها الوزارة في استراتيجية إصلاح التعليم تحمل مضامين مبعثرة وغير متجانسة ومحدودة الفائدة، ولا ترتقي لإصلاح المنظومة.
وكشف التقرير وفقًا لـ”الرياض” عن تبني لجنة التعليم بمجلس الشورى توصيةً تدعو وزارة التعليم إلى إعداد برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات، وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم، وذلك بعد ملاحظتها مؤشرات غير إيجابية حول تذمر المعلمين وشعورهم بعدم اهتمام الوزارة بهم، وهو ما قد يؤثر سلبًا على أدائهم التعليمي، وشعورهم بعدم الرضا الوظيفي.