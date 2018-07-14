بدأ في الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت (1 ذي القعدة 1439هـ) التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل على الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة على الرابطhttp://www.haj.gov.sa، حيث يستمر إلى 7 ذي الحجة القادم.
ونوهت الوزارة بأن موقع التسجيل لا يعمل من خارج المملكة، ولا يتعارض إصدار تصريح الحج مع التواجد خارج المملكة بعد إتمام الحجز والشراء من داخل المملكة، داعيةً الراغبين في التسجيل بالمسار إلى مسح الكود الذي يظهر على الشاشة من خلال كاميرا الجوال للدخول إلى الموقع.
وبخصوص المسجلين في المرحلة الأولى التي انطلقت في 15 رمضان الماضي، أوضحت الوزارة أنه يتعين عليهم لإتمام عملية الحجز، الدخول للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل خلال الفترة المقررة، واستعراض قائمة “المفضلة” التي قاموا بإعدادها وتجهيزها، وتأكيد الحجز على البرامج المتوافرة منها.
ويتيح المسار الإلكتروني لحجاج الداخل الاختيار بين ثلاثة برامج:
الأول- البرنامج العام: متعدد الشرائح من حزم الخدمات الأساسية وخيارات ذات قيمة مضافة تشمل السكن في أبراج منى والنقل الجوي والسكن في مكة المكرمة، وخدمات إضافية من قبل مقدم خدمة الحج لتلبية احتياجات الحاج الكريم.. وتتراوح قيمته بين 6.833 و15.514 ريالًا.
الثاني- البرنامج منخفض التكلفة: مصمم ليكون ذا قيمة وبخيارات عدة وجميعها تشمل السكن في مخيمات منى، والنقل برًّا ذهابًا وإيابًا من مدينة الحاج، واختياريًّا في التنقل بين المشاعر باستخدام قطار المشاعر.. تتراوح قيمته بين 3,829 – 5,456 ريالًا.
الثالث- الحج الميسر: مصمم ليكون ذا تكلفة ثابتة ولمن يرغبون في المبيت خارج مشعر منى في عمائر سكنية معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة في محيط مشعر منى وبتسهيلات لقطار المشاعر وبسعر محدد.. وتبلغ تكلفته 3,638 ريالًا.
وفق “أخبار 24”.