ريال مدريد يصدر بيانًا يوضح فيه موقفه من ضم البرازيلي نيمار

نفى نادي ريال مدريد الإسباني رسميًّا صحة التقارير التي تتحدث عن دخوله في مفاوضات مع نجم منتخب البرازيل وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار داسيلفا للتعاقد معه.
وأوضح النادي في بيان له ردًّا على الأخبار المتواصلة التي تربطه باللاعب، أنه لم يخطط لتقديم أي عرض لنجم الفريق الباريسي.
وشدد ريال مدريد على تمتعه بعلاقة متميزة مع باريس سان جيرمان، وأنه في حال رغبته في التعاقد فسيتواصل مع النادي مباشرة. وفق “أخبار 24”.
وتعد هذه المرة الثانية التي يرد فيها النادي الإسباني رسميًّا على التقارير التي تربطه بنيمار، خاصة بعد شائعات ترددت حول عرض تم تقديمه بقيمة 310 ملايين يورو للاعب، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه بعد رحيل نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريق يوفنتوس الإيطالي.