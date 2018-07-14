داهم رجال إدارة الرقابة والتفتيش التابعة لوزارة الإعلام، 3 مجمعات سكنية للعمال، وضبطوا عددًا من المخالفات لحماية حقوق المؤلف.
وأوضحت الإدارة في بيان لها، اليوم (الخميس)، أنها داهمت 3 مجمعات سكنية لعمال شركات مختلفة بالمدينة الصناعية الثانية “مدن”، مساء أمس، وتم ضبط 3 أفراد مخالفين، الأول إندونيسي الجنسية والثاني باكستاني والأخير هندي.
وأضافت أن الثلاثة خالفوا نظام حماية حقوق المؤلف، وفكوا شفرات قنوات فضائية، وجعلوها باقات باشتراك شهري لغرف المجمع، بقيمة تتراوح بين 30 و50 ريالًا للغرفة، وقاموا بالتوزيع عبر خطوط كابلات من أعلى البنايات إلى المستخدمين.
وأشارت إلى ضبط 88 جهاز رسيفر، و37 موزعا، و4 مقويات، و6 محولات، مؤكدة أنها تسعى جاهدةً لمواجهة المخالفين ومحاربة ما يمس الحقوق المتعلقة بالمصنفات وحماية النظام. كما أظهرت صور رجال الإدارة وهم يوثقون المخالفات ويحررون المحاضر للمخالفين.
وفق “أخبار 24”.