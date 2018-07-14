وافد يجري مقابلات لتوظيف النساء في الجوف.. و”العمل” تتفاعل

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم (الجمعة)، مع صورة وافد يجري مقابلات لتوظيف النساء لصالح إحدى الشركات، بملتقى التوظيف بالجوف، حيث أوضحت الإجراءات التي نفذتها حيال ذلك.
وأوضحت الوزارة أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول وافد يجري مقابلات توظيف مع مواطنات بالجوف، فقد رصدت فرق التفتيش قيام منشأة مختصة بالعطور بتكليف وافد بمهنة “مسوق” لإجراء المقابلات، مع وجود عدد من منسوبي الشركة التابع لها.
وأضافت أن العمل الذي قام به الوافد، هو من مهام وظيفة الموارد البشرية المقصورة على السعوديين، كما أن الوزارة قامت بضبط المخالفة ومحاسبة المنشأة التي يتبعها الوافد، مؤكدة على منعها لذلك التصرف. وفق “أخبار 24”.