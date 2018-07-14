“الشعلان” ترد على مقطع فيديو الهجوم ضد عضوات بـ”الشورى” بسبب العنوسة

أكدت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان أن السيدة التي اعترضت على طرح قضية العنوسة بما يخالف تقاليد المجتمع السعودي في تسجيل صوتي، ليست عضواً في المجلس.
وأوضحت الشعلان أن أعضاء الشورى من السيدات اللواتي وردت أسماؤهن في التسجيل، لم يطرحن موضوع العنوسة خلال جلساته.
وكان أحد الإعلاميين قد نشر التسجيل الصوتي، الذي هاجمت فيه سيدة عضوات من مجلس الشورى من بينهن لطيفة الشعلان، وعلق عليه بقوله: “دقيقتين اهتزت فيها أركان مجلس الشورى، لا يزال الخير موجوداً في الناس ولله الحمد”. وفق “أخبار 24”.
وردت عليه الشعلان بقولها: “تغريدة هذا الإعلامي تدخل في نطاق الجريمة الإلكترونية، هذا التسجيل لم يُذكر في المجلس لـ “تهتز أركانه”، وصاحبته معروفة ومعروف أهدافها وليست بعضو شورى، وما قالته عن علاج العنوسة لم تذكره أي عضو شورى ممن تم التشهير بهن”.