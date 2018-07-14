نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الشعلان” ترد على مقطع فيديو الهجوم ضد عضوات بـ”الشورى” بسبب العنوسة
14/07/2018   8:10 ص

“الشعلان” ترد على مقطع فيديو الهجوم ضد عضوات بـ”الشورى” بسبب العنوسة

+ = -
937

أكدت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان أن السيدة التي اعترضت على طرح قضية العنوسة بما يخالف تقاليد المجتمع السعودي في تسجيل صوتي، ليست عضواً في المجلس.

وأوضحت الشعلان أن أعضاء الشورى من السيدات اللواتي وردت أسماؤهن في التسجيل، لم يطرحن موضوع العنوسة خلال جلساته.

وكان أحد الإعلاميين قد نشر التسجيل الصوتي، الذي هاجمت فيه سيدة عضوات من مجلس الشورى من بينهن لطيفة الشعلان، وعلق عليه بقوله: “دقيقتين اهتزت فيها أركان مجلس الشورى، لا يزال الخير موجوداً في الناس ولله الحمد”. وفق “أخبار 24”.

وردت عليه الشعلان بقولها: “تغريدة هذا الإعلامي تدخل في نطاق الجريمة الإلكترونية، هذا التسجيل لم يُذكر في المجلس لـ “تهتز أركانه”، وصاحبته معروفة ومعروف أهدافها وليست بعضو شورى، وما قالته عن علاج العنوسة لم تذكره أي عضو شورى ممن تم التشهير بهن”.

“الشعلان” ترد على مقطع فيديو الهجوم ضد عضوات بـ”الشورى” بسبب العنوسة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(1)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884994332.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.