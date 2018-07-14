وثق “السناب الأمني” حملة نفذتها الدوريات الأمنية في مدينة الرياض، وألقت القبض من خلالها على مروّج للخمور بعد نصب كمين له، إلى جانب عدد من مخالفي نظام الإقامة والعمل.
وأظهر مقطع الفيديو استعداد الدوريات الأمنية لتنفيذ “حملة وطن بلا مخالف” في حي الحمراء شمال العاصمة، وتجهيزهم لكمين محكم؛ للإيقاع بمروّج خمور تركي الجنسية، من خلال اتصال أحد أفراد الأمن عليه، وإيهامه بالشراء منه، وتحديد موعد معه.
وبيّن المقطع مداهمة عناصر الأمن لمنزل مروج الخمور، وإلقائهم القبض على عدد من المخالفين، في إطار الحملة الأمنية.
وفق “أخبار 24”.