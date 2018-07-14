أوضحت إمارة منطقة القصيم، اليوم (الجمعة)، أن إعادة شركة الاتصالات السعودية (STC) للمصلى في مجمع اتصالات بريدة لما خصصّ له جاءت تنفيذا لتوجيهات أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود.
ونشرت الإمارة مقطع فيديو يظهر عدداً من العمال وهم يعملون على تنظيف المصلى وإعادته لما كان عليه، وآخر يظهر المصلى بعد اكتمال العمل على تجهيزه، وعلّقت: “الاتصالات السعودية خلال إعادة المصلى لما خصص له إنفاذاً لتوجيهات أمير القصيم”.
ووصفت الإمارة ما قامت به الشركة بـ”معالجة الخطأ”، وأرفقت بيان الشركة الذي شرح ملابسات الواقعةوالظروف التي اضطرتها للقيام بذلك.
يشار إلى أن مقطع فيديو متداولاً كان قد أوضح وجود مكاتب مؤقتة داخل المصلى، وأظهر مجموعة من موظفي الشركة وهم يمارسون عملهم.
وفق “أخبار 24”.