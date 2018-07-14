رئيس “فيفا” يعلن موقفه من ترشّح ثلاثي عربي لاستضافة مونديال 2030

أبدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، اليوم الجمعة، تقبّله لفكرة ترشّح ملف ثلاثي عربي مكون من “تونس- الجزائر- المغرب” لاستضافة مونديال 2030.
وعلّق إنفانتينو بأن فكرة الترشح “فكرة جيدة”، مشيرًا إلى أن تقديم الملف العربي المغربي لن يتسبب في مشكلة بعد أن نال الثلاثي “الولايات المتحدة وكندا والمكسيك” شرف تنظيم كأس العالم 2026.
وأشار رئيس الاتحاد؛ إلى إمكانية طرح الملف، حيث لن يتعلق الأمر باتحادين ينتميان إلى منطقتين مختلفتين؛ لافتًا إلى ضخامة الدورة التي ستضم 48 فريقًا.
وشدد إنفانتينو على حاجة الدول المستضيفة للمونديال لملاعب ومرافق وهياكل وبنى تحتية ملائمة، حيث يتنافس مع الملف المغربي المقترح ملف “أوروجواي وباراجواي والأرجنتين”.
كما أكّد على انفتاح الاتحاد لكل الأفكار والاقتراحات، وستتم دراسة جميع الترشيحات بالتواصل مع الهيئات المختصة، متوقّعًا اقتراح الكثير من ملفات الترشيح.