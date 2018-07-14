“ماطر”.. نظام جديد للتنبؤ بالحالات الجوية في جميع مناطق المملكة

دشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم (الجمعة)، نظاماً للتنبؤ بالأمطار والسيول والحالات الجوية في جميع مناطق المملكة بدقة عالية.
وأطلقت الوزارة على النظام الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة العربية اسم “ماطر”، ويعمل النظام على مساعدة المسؤولين على اتخاذ القرار الصحيح والتخطيط المبكر للحالات الجوية الشديدة.
ويتلقى النظام بياناته من الأقمار الاصطناعية والمحطات الإقليمية والدولية الخاصة بالرصد الجوي، ويحوّل البيانات التي يتلقاها إلى معلومات مصنفة بدقة عالية توضح درجات الحرارة واتجاه الرياح وسرعتها ومعدل غزارة الأمطار والضغط الجوي وكمية السحب ودرجات الرطوبة.
ويمكن للعاملين في الوزارة من المختصين الاستفادة من النظام على أكثر من منصة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، ومعرفة آخر التحديثات المهمة الخاصة بالمنطقة التي يعملون فيها، وتلقي التنبيهات بشأن الحالة الجوية.