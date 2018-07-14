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أخبار محلية > سفارة المملكة بالقاهرة تنفي مسؤوليتها عن رسالة “واتساب” تحذر من عصابات تبتز السعوديات
14/07/2018   12:08 ص

سفارة المملكة بالقاهرة تنفي مسؤوليتها عن رسالة “واتساب” تحذر من عصابات تبتز السعوديات

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نفت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، مسؤوليتها عن رسالة صوتية منسوبة لأحد موظفيها ومنتشرة على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، والتي تحذّر من عصابات تبتز الفتيات السعوديات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت السفارة إلى أنها تنشر أي تحذيرات أو تنبيهات أو معلومات يقتضي نشرها، بشكل رسمي عبر بياناتها الصحفية ومن خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد التثبّت من دقتها وموثوقيتها بالتنسيق مع الجهات المختصة في البلدين.

كما أكّدت سفارة المملكة عبر بيانها الصادر، اليوم الجمعة، على عدم مسؤوليتها عن أي معلومات يتم نشرها وتداولها بشكل اجتهادي فردي خارج إطار قنوات السفارة الرسمية.

سفارة المملكة بالقاهرة تنفي مسؤوليتها عن رسالة “واتساب” تحذر من عصابات تبتز السعوديات

أخبار محلية
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