رصدت السلطات الصحية الأمريكية انتشار عدوى “السيكلوسبورا” في بعض الأطعمة بمطاعم ماكدونالدز في ولايتي أيوا وإيلينوي، ما شكّل “فضيحة صحية” لأكبر سلسلة مطاعم شهيرة في العالم.
وأعلنت إدارة الصحة العامة في إيلينوي، أمس الخميس، رصدها نحو 90 حالة، أما في أيوا فتم تسجيل 15 حالة أخرى، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة سبب انتشار العدوى التي سبّبها تناول السلطة، فيما انخفضت أسهم السلسلة العملاقة 1.4 %.
من جانبها، أكدت سلسلة مطاعم ماكدونالدز أنها أوقفت طوعا بيع السلطات في نحو 3000 فرع بالولايات المتحدة، بعد فضيحة انتشار “السيكلوسبورا” التي تصيب الأمعاء الدقيقة وتسبب إسهالا شديدا.