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أخبار محلية > نائب أمير مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “فادي الحارثي”
14/07/2018   12:02 ص

نائب أمير مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “فادي الحارثي”

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نقل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبد الله بن بندر، اليوم الجمعة، تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، لذوي الشهيد “فادي راشد الحارثي” الذي استشهد بالحد الجنوبي.

وعبّر نائب أمير مكة المكرمة، في اتصال هاتفي، لذوي الشهيد الحارثي، عن فخر الوطن واعتزازه بابنهم الشهيد، سائلًا له المغفرة ولذويه الصبر والسلوان، حيث أدى عدد من المسؤولين صلاة الميت عليه وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.

وقد وصل جثمان الشهيد الحارثي إلى محافظة الطائف، حيث كان في استقباله محافظ الطائف سعد الميموني، يصحبه عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام.

نائب أمير مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “فادي الحارثي”

أخبار محلية
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