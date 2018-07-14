مركز “أداء” يبدأ قياس درجة رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية

بدأ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” في قياس رضا المستفيدين عن الخدمات العامة المقدمة لهم في 8 مجالات مختلفة، عبر 21 رحلة يقيس المركز من خلالها إجراءات حصول المستفيد على الخدمة ومدى رضاه عنها .
وأوضح المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة والإعلام بمركز “أداء”، محمد النفيسة، أن المركز أطلق عمليات قياس رضا المستفيد لدعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها، بتنفيذ عمليات قياس تستهدف رضا المستفيد عن جميع الإجراءات التي تواجهه خلال طلبه خدمة معينة من أكثر من جهة عامة حكومية.
ويتم القياس بإجابة المستفيدين مباشرة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بمراحل طلبهم الحصول على الخدمة ومدى رضاهم عنها، وذلك في المجالات التي تغطي جوانب حيوية من حياة المستفيدين، مواطنين أو مقيمين أو زائرين، في الإسكان والصحة والتعليم والعمل والتجارة والنقل والقانون والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأضاف أنه فيما يخص الإسكان، سيتم قياس رضا المستفيد خلال رحلة شراء المسكن، وبنائه، وتلقي الدعم السكني الحكومي، أما في الصحة فيقيس رضا المستفيد خلال تلقيه الرعاية الصحية، وخدمات الطوارئ الطبية، بينما يقيس في التعليم تلقيه التعليم العام، والتعليم العالي والفني والمهني، ورحلة الالتحاق بالابتعاث الخارجي وتلقي التعليم لذوي الاحتياجات.
في العمل والتجارة يكون قياس رضا المستفيد عبر تأسيس عمل تجاري، والتوظيف الحكومي، وفي النقل يقيس رضا المستفيد عبر رحلة التنقل براً وجواً، ورحلة وعبر وسائل النقل العام، أما في العمرة والحج فسيُقاس رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات المقدمة لهم عبر رحلة ذهابهم لأداء العمرة، ورحلة أدائهم لمناسك الحج، وفي مجال القانون سيُقاس رضا المستفيد في الاستعانة بالقضاء، وفي مجال الأسرة سيُقاس رضاه عبر رحلة إجراءات الزواج والطلاق والتعامل مع الوفاة واستقدام العمالة المنزلية .
وأشار النفيسة إلى أن معايير القياس تشمل الإجراءات والسرعة والمخرجات وأداء الموظفين وجاهزية المكان والنظام الإلكتروني، وذلك عبر استبيانات مباشرة مع المستفيدين، وستكون عن بُعد مستقبلا، وتطبيقات إلكترونية و”المتسوق الخفي” وحلقات نقاش متخصصة لقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، والتعرف على تطلعاتهم لتطوير الخدمات المقدمة لهم في المستقبل.
وبيّن أن ذلك يهدف لدعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها، وإتاحة الفرصة للمستفيد للمشاركة في تقييم خدمات الأجهزة العامة، بالإضافة لتمكين صناع القرار وأصحاب المصلحة من اتخاذ القرارات اللازمة لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين، وفق تقارير ونتائج قياس واقعية.
يُذكر أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”، مركز حكومي مستقل ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ويترأس مجلس إدارته ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويهدف إلى قياس أداء الأجهزة العامة، سواءً في أهدافها الاستراتيجية أو برامج رؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين