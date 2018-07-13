خيسوس يختار 32 لاعباً لمعسكر النمسا.. ويستبعد الخيبري

أعلن البرتغالي خورخي خيسوس مدرب فريق الهلال، القائمة المغادرة إلى معسكر النمسا استعداداً للموسم الرياضي الجديد.
وضمت قائمة المدرب الجديد 32 لاعباً وهم: علي الحبسي وعبدالله المعيوف ومروان الحيدري ومحمد الواكد في حراسة المرمى.
والإسباني ألبرتو بوتيا وعبدالله الحافظ وليد الأحمد ومحمد جحفلي، وعلي البليهي وأحمد شراحيلي ومحمد البريك ومحمد البقعاوي وعمر العودة وياسر الشهراني وحسن كادش في خط الدفاع.
وعبدالله عطيف سلمان الفرج محمد كنو ومهند فلاتة وناصر الدوسري ومشاري القحطاني وكارلوس إدواردو ومحمد الشلهوب ونواف العابد وايزكويل سيروتي وفهد الرشيدي وسالم الدوسري وأشرف بن شرقي وأحمد أشرف في خط الوسط.
وعمر خربين ومختار فلاتة وجيلمين ريفاس في خط المقدمة.
هذا، ويلتحق اللاعبون الدوليون بالمعسكر الهلالي يوم الخميس 19 يوليو، بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2018.
فيما فضل مدرب الأزرق، مواصلة عبدالملك الخيبري برنامجه التأهيلي في مقر النادي العاصمي.